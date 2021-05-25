Букмекери назвали фаворита в фіналі Ліги Європи Вільярреал - Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Букмекери вважають фаворитом фінальної зустрічі Ліги Європи між Вільярреалом і Манчестер Юнайтедом представника Англії.

Коефіцієнт на здобуття Кубка манкуніанцями - 1,42, Вільярреалом - 3,0. Перемога Манчестера в основний час оцінюється в 1,85, Вільярреала - 4,8. Команди не визначать переможця (нічия) за 90 хвилин гри - 3,6.

Нагадаємо, фінал відбудеться в середу, 26 травня, у польському Гданську за обмеженої кількості вболівальників. Початок о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за поєдинком на нашому сайті в текстовій трансляції.