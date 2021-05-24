Розвиток сучасної футбольної інфраструктури було однією з перших ініціатив президента УАФ Андрія Павелка.

Про це він розповів пресслужбі української асоціації футболу.

"Розвиток сучасної футбольної інфраструктури було однією з перших ініціатив нашої команди. Ми набрали хороший темп, ще рік тому країна достроково вийшла на кількість більш ніж 100 повнорозмірних полів і 2 000 полів менших розмірів. Загалом це приблизно в два з половиною рази більше, ніж за всі попередні 25 років ", - сказав Павелко.