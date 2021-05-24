 Павелко: За 5 років побудовали в 2,5 рази більше полів, ніж за 25 попередніх | Футбол | Champion.com.ua
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Павелко: За 5 років в Україні побудовано в 2,5 рази більше майданчиків, ніж за 25 попередніх

Сьогодні 21:59 54 0
Країна достроково вийшла на кількість більш ніж 100 повнорозмірних полів
Павелко: За 5 років в Україні побудовано в 2,5 рази більше майданчиків, ніж за 25 попередніх

Джерело - УАФ.

Розвиток сучасної футбольної інфраструктури було однією з перших ініціатив президента УАФ Андрія Павелка.

Про це він розповів пресслужбі української асоціації футболу.

"Розвиток сучасної футбольної інфраструктури було однією з перших ініціатив нашої команди. Ми набрали хороший темп, ще рік тому країна достроково вийшла на кількість більш ніж 100 повнорозмірних полів і 2 000 полів менших розмірів. Загалом це приблизно в два з половиною рази більше, ніж за всі попередні 25 років ", - сказав Павелко.

Раніше Павелко відреагував на імовірність розірвання контракту з Шевченком.

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