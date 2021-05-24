Рамос: Боляче, що я не зіграю за збірну Іспанії

Капітан Реала пропустить Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Капітан мадридського Реалу Серхіо Рамос не був викликаний до збірної Іспанії на Євро-2020.

Гравець прокоментував свою відсутність у заявці Луїса Енріке.

"Після кількох важких місяців і дивного сезону, в якому я відчув те, чого ніколи раніше в кар'єрі не відчував, приходить новина про Євро. Мені боляче, що я не зміг сильніше допомогти своїй команді і не зіграю за Іспанію. Але у цій ситуації краще всього буде відпочити, повністю відновитися і повернутися наступного року, як ми завжди робили", - заявив гравець.

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"Боляче від того, що я не зможу представляти свою країну, але я повинен бути чесним і щирим. Я бажаю всім товаришам по команді удачі і відмінного турніру. Стану ще одним з тих, хто вболіватиме за вас вдома", - написав Рамос