Рамос: Боляче, що я не зіграю за збірну Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Капітан мадридського Реалу Серхіо Рамос не був викликаний до збірної Іспанії на Євро-2020.
Гравець прокоментував свою відсутність у заявці Луїса Енріке.
"Після кількох важких місяців і дивного сезону, в якому я відчув те, чого ніколи раніше в кар'єрі не відчував, приходить новина про Євро. Мені боляче, що я не зміг сильніше допомогти своїй команді і не зіграю за Іспанію. Але у цій ситуації краще всього буде відпочити, повністю відновитися і повернутися наступного року, як ми завжди робили", - заявив гравець.
Актуально: Енріке пояснив відсутність Рамоса у заявці на Євро-2020
"Боляче від того, що я не зможу представляти свою країну, але я повинен бути чесним і щирим. Я бажаю всім товаришам по команді удачі і відмінного турніру. Стану ще одним з тих, хто вболіватиме за вас вдома", - написав Рамос
Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021
After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5