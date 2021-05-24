 Роналду визнаний найкращим гравцем сезону в Ювентусі | Футбол | Champion.com.ua
Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:02 829
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Сьогодні 17:15 10839
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: анонс і прогноз на фінал Ліги Європи
Сьогодні 16:13 405
Маліновський – найкращий асистент Серії А
Сьогодні 10:44 589
Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Костюк втратила одну позицію
Сьогодні 10:13 108842
Шевченко задоволений грою з Бахрейном
Сьогодні 08:42 909 1
Гаттузо покинув Наполі
Сьогодні 08:11 844
Лілль переміг Анже та став чемпіоном Франції
Вчора 23:55 663
Ювентус розгромив Болонью та здобув путівку до Ліги чемпіонів
Вчора 23:43 857
Україна - Бахрейн: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:00 1878
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
21.05.2021 15:07 5006
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
20.05.2021 18:40 657
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч Valeriy Ruchka
20.05.2021 12:41 4194
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
20.05.2021 12:39 11845
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА Valeriy Ruchka
20.05.2021 11:39 525
Прямі трансляції
Навколо спорту

Роналду визнаний найкращим гравцем сезону в Ювентусі

Сьогодні 16:54 215 0
Найкращим футболістом травня фанати «бьянконері» назвали Хуана Куадрадо
Роналду визнаний найкращим гравцем сезону в Ювентусі
#Роналду, #Ювентус, #Куадрадо

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники Ювентуса обрали найкращого гравця команди в сезоні 2020/21, а також у травні.

Про це повідомляє пресслужба "зебр".

Гравцем сезону був визнаний форвард Кріштіану Роналду, який став найкращим бомбардиром Серії А з 29 забитими м'ячами.

Найращим футболістом травня фанати "бьянконері" назвали хавбека Хуана Куадрадо.

Раніше Ювентус розгромив Болонью та здобув путівку до Ліги чемпіонів.

Коментарі ()