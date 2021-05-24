Роналду визнаний найкращим гравцем сезону в Ювентусі

Джерело - Чемпіон.
Вболівальники Ювентуса обрали найкращого гравця команди в сезоні 2020/21, а також у травні.
Про це повідомляє пресслужба "зебр".
Гравцем сезону був визнаний форвард Кріштіану Роналду, який став найкращим бомбардиром Серії А з 29 забитими м'ячами.
Найращим футболістом травня фанати "бьянконері" назвали хавбека Хуана Куадрадо.
We have TWO #MVP AWARDS to wrap up the season! 👏@Cuadrado 🏆 named MVP for May@Cristiano 🏆named MVP of the Year!— JuventusFC (@juventusfcen) May 24, 2021
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Раніше Ювентус розгромив Болонью та здобув путівку до Ліги чемпіонів.