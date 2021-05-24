Роналду визнаний найкращим гравцем сезону в Ювентусі

Найкращим футболістом травня фанати «бьянконері» назвали Хуана Куадрадо

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники Ювентуса обрали найкращого гравця команди в сезоні 2020/21, а також у травні.

Про це повідомляє пресслужба "зебр".

Гравцем сезону був визнаний форвард Кріштіану Роналду, який став найкращим бомбардиром Серії А з 29 забитими м'ячами.

Найращим футболістом травня фанати "бьянконері" назвали хавбека Хуана Куадрадо.

Раніше Ювентус розгромив Болонью та здобув путівку до Ліги чемпіонів.