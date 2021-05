Роналду визнаний найкращим гравцем сезону в Ювентусі

Вболівальники Ювентуса обрали найкращого гравця команди в сезоні 2020/21, а також у травні.

Про це повідомляє пресслужба "зебр".

Гравцем сезону був визнаний форвард Кріштіану Роналду, який став найкращим бомбардиром Серії А з 29 забитими м'ячами.

Найращим футболістом травня фанати "бьянконері" назвали хавбека Хуана Куадрадо.

We have TWO #MVP AWARDS to wrap up the season! 👏@Cuadrado 🏆 named MVP for May@Cristiano 🏆named MVP of the Year!



Powered by @officialpes https://t.co/y5ZhW3N0e0 pic.twitter.com/eFdQp3L0kl