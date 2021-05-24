Збірна Австрії оприлюднила заявку на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Збірна Австрії визначилася зі складом на Євро-2020.
До заявки увійшли 26 футболістів.
Воротарі: Даніель Бахманн (Вотфорд, Англія), Павао Перван (Вольфсбург, Німеччина), Олександр Шлагер (ЛАСК).
Захисники: Давид Алаба (Баварія, Німеччина), Александар Драгович (Баєр, Німеччина), Марко Фрідл (Вердер, Німеччина), Мартін Хінтереггер (Айнтрахт, Німеччина), Конрад Лаймер (РБ Лейпциг, Німеччина), Штефан Лайнер (Боруссія М, Німеччина ), Філіп Лінхарт (Фрайбург, Німеччина), Штефан Пош (Гоффенхайм, Німеччина), Крістофер Тріммель (Уніон, Німеччина), Андреас Ульмер (РБ Зальцбург).
Півзахисники: Крістоф Баумгартнер, Флоріан Грілліч (обидва - Гоффенхайм, Німеччина), Юліан Баумгартлінгер (Баєр, Німеччина), Штефан Ільзанкер (Айнтрахт, Німеччина), Валентино Лазаро (Боруссія М, Німеччина), Марсель Забітцер (РБ Лейпциг, Німеччина), Луїс Шауб (Люцерн, Швейцарія), Ксавер Шлагер (Вольфсбург, Німеччина), Алессандро Шопф (Шальке, Німеччина).
Нападники: Міхаель Грегоріч (Аугсбург, Німеччина), Саша Калайджіч (Штуттгарт, Німеччина), Марко Арнаутович (Шанхай, Китай), Карім Онісіво (Майнц, Німеччина).
Раніше Шуранов отримав виклик до збірної Німеччини U-19.