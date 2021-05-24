Буряк: Збірна України має обігрувати Бахрейн будь-яким складом

Колишній тренер збірної України Леонід Буряк оцінив нічию національної команди з Бахрейном.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Це був приблизний склад збірної, якоюсь мірою експериментальний. Я не вірю, що, наприклад, Довбік буде основним. Що можна відзначити по спарингу з Бахрейном, так це відмінні кондиції динамівців. Думаю, Бахрейн ми повинні обігравати будь-яким складом.

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Зрозуміло, що, попри критику, яка все-таки буде звучати після цієї нічиєї, вся увага тренерського штабу збірної України буде звернено на Євро-2020, а решта - просто елементи підготовки, не більше", - сказав Буряк.