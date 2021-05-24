 Михайличенко став віцепрезидентом УАФ | Футбол | Champion.com.ua
Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:02 568
Маліновський – найкращий асистент Серії А
Сьогодні 10:44 472
Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Костюк втратила одну позицію
Сьогодні 10:13 108718
Шевченко задоволений грою з Бахрейном
Сьогодні 08:42 742
Гаттузо покинув Наполі
Сьогодні 08:11 748
Лілль переміг Анже та став чемпіоном Франції
Вчора 23:55 611
Ювентус розгромив Болонью та здобув путівку до Ліги чемпіонів
Вчора 23:43 811
Україна - Бахрейн: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:00 1789
Збірна України - Збірна Бахрейну 1:1. Як це було
Вчора 22:55 7707
Збірна України вирвала нічию в матчі з Бахрейном
Вчора 22:54 1673
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Нова ведуча Великого футболу і наречена гравця Шахтаря
Дівчина дня. Нова ведуча Великого футболу і наречена гравця Шахтаря Valeriy Ruchka
22.05.2021 14:45 2639
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа Андрій Твердохліб
22.05.2021 08:19 955 2
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів Андрій Твердохліб
22.05.2021 08:04 1821
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
21.05.2021 15:07 4937
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
20.05.2021 18:40 647
Прямі трансляції
Навколо спорту

Михайличенко став віцепрезидентом УАФ - журналіст

Сьогодні 12:21 808 0
Олексій Михайличенко працюватиме в УАФ
Михайличенко став віцепрезидентом УАФ - журналіст
#УАФ, #Михайличенко

Джерело - Чемпіон.

В УАФ з'явилось три нових віцепрезиденти - це колишній спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко, а також Василь Орлецький і Юрій Голик.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Олексій Михайличенко один з трьох нових віцепрезидентів УАФ. Ексдинамівець куруватиме олімпійський напрямок роботи.

Також до президії повертається Василь Орлецький, котрий займатиметься реструктуризацією масового футболу. А Юрій Голик відповідатиме за розвиток інфраструктури", - розповів Бурбас.

Раніше повідомлялося, що посаду Маркевича може зайняти колишній спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко.

Коментарі ()