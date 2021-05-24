Джерело - Чемпіон.
В УАФ з'явилось три нових віцепрезиденти - це колишній спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко, а також Василь Орлецький і Юрій Голик.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.
"Олексій Михайличенко один з трьох нових віцепрезидентів УАФ. Ексдинамівець куруватиме олімпійський напрямок роботи.
Також до президії повертається Василь Орлецький, котрий займатиметься реструктуризацією масового футболу. А Юрій Голик відповідатиме за розвиток інфраструктури", - розповів Бурбас.
Раніше повідомлялося, що посаду Маркевича може зайняти колишній спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко.
Олексій Михайличенко один з трьох нових віце-президентів УАФ. Екс-динамівець куруватиме олімпійський напрямок роботи. Також до президії повертається Василь Орлецький, котрий займатиметься реструктуризацією масового футболу. А Юрій Голик відповідатиме за розвиток інфраструктури.— Igor Burbas (@iburbas) May 24, 2021