Олексій Михайличенко працюватиме в УАФ

Джерело - Чемпіон.

В УАФ з'явилось три нових віцепрезиденти - це колишній спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко, а також Василь Орлецький і Юрій Голик.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Олексій Михайличенко один з трьох нових віцепрезидентів УАФ. Ексдинамівець куруватиме олімпійський напрямок роботи. Також до президії повертається Василь Орлецький, котрий займатиметься реструктуризацією масового футболу. А Юрій Голик відповідатиме за розвиток інфраструктури", - розповів Бурбас.

Раніше повідомлялося, що посаду Маркевича може зайняти колишній спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко.