Миколенко: Збірній України нічия додасть злості

Захисник національної збірної України Віталій Миколенко підсумував нічию у товариському матчі з Бахрейном.

Про це розповів сам футболіст.

"Останні чотири поєдинки ми закінчили з рахунком 1:1. Я вважаю, що з Бахрейном нам не пощастило — ми повинні були перемагати.

Андрій Шевченко говорив нам перед поєдинком, що в кожному матчі потрібно вигравати, адже на національну збірну дивиться вся країна. Гадаю, цей нічийний результат трохи додасть нам злості.

Я не тренер, щоб порівнювати одних футболістів з іншими. Андрій Шевченко викликав усіх з УПЛ, плюс Зубкова й Макаренка. Я вважаю, що всі гідні перебувати у збірній України", - відзначив Миколенко.