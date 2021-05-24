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Миколенко: Збірній України нічия додасть злості

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Віталій Миколенко прокоментував нічию у матчі проти Бахрейна
Миколенко: Збірній України нічия додасть злості
#Миколенко, #Україна, #Бахрейн

Джерело - УАФ.

Захисник національної збірної України Віталій Миколенко підсумував нічию у товариському матчі з Бахрейном.

Про це розповів сам футболіст.

"Останні чотири поєдинки ми закінчили з рахунком 1:1. Я вважаю, що з Бахрейном нам не пощастило — ми повинні були перемагати.

Андрій Шевченко говорив нам перед поєдинком, що в кожному матчі потрібно вигравати, адже на національну збірну дивиться вся країна. Гадаю, цей нічийний результат трохи додасть нам злості.

Я не тренер, щоб порівнювати одних футболістів з іншими. Андрій Шевченко викликав усіх з УПЛ, плюс Зубкова й Макаренка. Я вважаю, що всі гідні перебувати у збірній України", - відзначив Миколенко.

Нагадаємо, збірна України вирвала нічию в матчі з Бахрейном.

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