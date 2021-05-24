Леоненко назвав винного у результаті матчу з Бахрейном

Збірна України провалила товариський матч проти Бахрейну.

Про це розповів колишній форвард Динамо Віктор Леоненко.

"Мені ніхто не сподобався у складі нашої збірної, тільки рятівник - Віктор Циганков, інші все "в мішок і з моста". Марлоса можна відзначити тільки в другому таймі, а в першому таймі не можна нікого особливо відзначити... Тимчик біг біг біг і в підсумку нікуди не прибіг. Перший тайм можна взагалі не розбирати, давай з другого почнемо.

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Трубін винен в результаті, а команда, в цілому, зіграла погано. У цій грі було дуже багато непотрібного часу контролю м'яча", - сказав Леоненко.