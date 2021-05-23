Маліновський в стартовому складі Аталанти на матч з Міланом

Джерело - Чемпіон.
Аталанта прийматиме Мілан у рамках заключного поєдинку італійської Серії А.
Українець Руслан Маліновський розпочне поєдинок з перших хвилин.
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|4
|1500
|На сайт
|5
|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Аталанта прийматиме Мілан у рамках заключного поєдинку італійської Серії А.
Українець Руслан Маліновський розпочне поєдинок з перших хвилин.
Переглянути цей допис в Instagram