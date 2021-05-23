Реал зіграє з Барселоною у півфіналі Суперкубка Іспанії

Стали відомі пари Суперкубка Іспанії

Джерело - Чемпіон.

По завершенню сезону в Іспанії стали відомі учасники Суперкубка Іспанії-2022.

Згідно з регламентом, чемпіон країни грає в півфіналі Суперкубка з фіналістом Кубка, а володар Кубка - з командою, що зайняла в чемпіонаті друге місце.

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Таким чином, в одному півфінальному матчі зустрінуться Барселона і Реал, а в іншому - Атлетіко і Атлетик.

Суперкубок Іспанії запланований на першу половину січня 2022 року. Турнір включатиме 2 півфінальні матчі і фінал без гри за 3-е місце.

Наразі очікується, що Суперкубок Іспанії відбудеться на початку січня 2022-го. Цього року трофей завоював Атлетік, обігравши у фіналі Барселону.