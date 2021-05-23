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Збірна України обрала форму на матч проти Бахрейну

Сьогодні 12:27 303 0
Стали відомі комплекти форми команди
Збірна України обрала форму на матч проти Бахрейну
#УАФ, #Україна, #Бахрейн

Джерело - uaf.ua.

Збірна України у Харкові зіграє свій перший контрольний матч у рамках підготовки до фінальної стадії Євро-2020. Суперником підопічних Андрія Шевченка стане команда Бахрейну.

Про це повідомляє УАФ.

Актуально: Україна - Бахрейн: Де дивитися контрольний матч

На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу, яка проходила онлайн, було вирішено, що збірна України проведе зустріч у білому комплекті форми. Бахрейнці зіграють у червоному.

Матч розпочнеться о 21:00.

Раніше, Шевченко назвав заявку збірної України на матч з Бахрейном.

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