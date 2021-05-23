 Знімаю перед ним капелюха: Тренер Гента про гру Безуса | Футбол | Champion.com.ua
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Знімаю перед ним капелюха: Тренер Гента про гру Безуса

Сьогодні 12:44 314 0
Тренер Гента прокоментував гру Романа Безуса
Знімаю перед ним капелюха: Тренер Гента про гру Безуса
#Гент, #Безус

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Гента Хейн Ванхазебрук високо оцінив внесок українського легіонера Романа Безуса у вирішальну перемогу над Мехеленом (2:1).

Про це розповів сам бельгійський спеціаліст.

"Я дуже пишаюся Безусом. Цього тижня він майже не тренувався. Лікар також сказав мені не розраховувати на нього, але за день до матчу Роман прийшов до мене і сказав, що хоче грати.

Знімаю перед ним капелюха! Він знову був рішучим і віддав усього себе на полі. Він провів чудові матчі плей-оф", – розповів Ванхазебрук.

Нагадаємо, Безус голом і результативним асистом допоміг Генту здобути надважливу перемогу над Мехеленом і протягнув клуб у Лігу конференцій.

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