14-річний фанат Атлетіко загинув під час святкування чемпіонства

Трагедія трапилась у центрі Мадрида

Під час святкування тріумфу Атлетіко загинув 14-річний хлопчик.

Про це повідомляє Reuters.

Підліток брав участь у заходах та пересувався фургоном в центрі Мадрида.

Юний вболівальник помер внаслідок удару об стіну, коли висунувся з транспорту. У хлопчика зупинилось серце, а реанімаційні дії не допомогли повернути його до життя. Під час трагедії дитина перебувала поруч із друзями та членами сім'ї.

Розслідувати інцидент вже взялась муніципальна поліція Мадриду.

Нагадаємо, Атлетіко став чемпіоном Іспанії в 11-й раз в історії.