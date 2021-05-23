Вальядолід - Атлетіко 1:2. Огляд чемпіонського матчу у Ла-Лізі

Джерело - Чемпіон.
У 38 турі Ла-Ліги Атлетіко перемогло Вальядолід та стало чемпіоном Іспанії.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
38 тур, 22 травня
Вальядолід - Атлетіко 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Плано, 1:1 - 57 Корреа, 1:2 - 67 Суарес
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Джерело - Чемпіон.
У 38 турі Ла-Ліги Атлетіко перемогло Вальядолід та стало чемпіоном Іспанії.
Вальядолід - Атлетіко 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Плано, 1:1 - 57 Корреа, 1:2 - 67 Суарес