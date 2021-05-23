Клопп: Це найскладніший рік в моєму житті

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив нинішній сезон.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Це найскладніший рік в моєму житті, і цей сезон є його частиною. Я ніколи не думав, що доведеться мати справу з пандемією. Якщо чесно, це виявилося дійсно важко.

Коли вибули наші центральні захисники, причому всі, ми як і раніше могли перемагати, але не завжди переконливо. Нам довелося перемістити півзахисників в захист, і це зламало нашу гру. Молодь не була готова грати в центрі оборони, півзахисники були змушені грати в захисті, і все це призвело до втрати ігрового ритму.

Футбольна команда подібна оркестру: без якихось музикантів можна грати і далі, але варто втратити ще й інших, як ситуація помітно ускладнюється. Особливо якщо ми говоримо про цю лізі, де всі грають на найвищому рівні інтенсивності.

Звичайно, ми підлаштувалися, знайшли вихід, і що б не трапилося в неділю, ми вибралися. Кілька тижнів тому не було ясно, потрапимо ми в Лігу Європи, але ми добилися права там грати.

Треба боротися, треба прийняти труднощі і вичавити максимум з ситуації. Якщо ми переможемо в неділю і потрапимо в Лігу чемпіонів, можна вважати, що ми цей максимум і вичавили", - сказав Клопп.