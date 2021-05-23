Куман: Не відчував довіри з боку клубу

Головний тренер Барселони Рональд Куман поскаржився на відсутність підтримки зі сторони керівництва клубу.

Про це розповів сам наставник іспанського клубу.

"На заключному відрізку сезону я не відчував довіри з боку клубу. Ми не говорили про моє майбутнє, і я розумію, що є сумніви з приводу результатів. Я розумію, що для перемог необхідні зміни.

Якщо керівництво думає, що потрібен інший тренер або інші гравці, це нормально, але про це потрібно повідомляти.

Думаю, потрібно проявляти більше поваги до свого тренера і гравців. Наскільки я розумію, гравців зачіпають недавні повідомлення в ЗМІ. Вони не заслуговують такого ставлення. Багато речей потрібно робити по-іншому", - відзначив Куман.