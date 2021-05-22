У Шахтаря з'явився конкурент у боротьбі за лідера Сассуоло

Бога може виявитися у Франції

Півзахисник Сассуоло Жеремі Бога покине команду влітку.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

Сторони не домовилися про продовження контракту. Івуарієць змінить клуб.

На нього претендує Шахтар, який близький до підписання тренера італійців Роберто Де Дзербі. Сам футболіст підтвердив, що був би не проти піти за тренером в інший клуб.

Також на Бога претендує Ліон. Французи шукають заміну Мемфіс Депай, який піде з команди.

Бога відіграв 26 матчів у минулому сезоні, забивши чотири м'ячі і зробивши два асисти.