Колесніков: Луческу в Шахтарі? Звик до таких вчинків в спорті

Віцепрезидент Шахтаря Борис Колесніков спокійно поставився до приходу Мірчи Луческу до Динамо

Про це заявив сам менеджер.

"Спокійно поставився. Я настільки звик до таких вчинків у великому спорті, що немає ніяких проблем.

Рінат Ахметов з душею ставиться, він стільки років провів з Луческу, вигравали все, що могли. Він прикипів до нього. А професійні люди не завжди це цінують. Як вийшло, так вийшло. Зі спортивної точки зору, ви бачите, Динамо не помилилося.

15 років тому у Шахтаря був такий тренер, а Динамо запросило його тільки в кінці кар'єри і після трьох років безробіття. Можна на ситуацію подивитися під таким кутом", - зазначив Колесніков.