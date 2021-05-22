Колесніков: Шахтар може рано чи пізно виграти Лігу чемпіонів

Віцепрезидент Шахтаря Борис Колесніков вважає, що донецькому клубу під силу виграти Лігу чемпіонів в майбутньому.

Про це заявив сам менеджер.

"Ви знаєте, я давно дивлюся футбол. Я пам'ятаю, як Црвена Звезда вигравала, не маючи і треті сьогоднішнього Шахтаря, як футболістів. І Стяуа румунська вигравала Кубок європейських чемпіонів.

Жоден пострадянський клуб не зіграв у фіналі ні Кубка чемпіонів, ні Ліги чемпіонів. Колись ми раділи першому українському "золоту". Я думаю, у "Шахтаря" є всі сили і можливості зіграти гідно і виграти рано чи пізно цю нагороду", - зазначив Колесніков.