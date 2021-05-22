Орендував з опцією продовження контракту на повноцінній основі

Бразильський Греміо орендував вінгера Ювентуса Дугласа Кости.

Про це повідомляє пресслужба Греміо.

Договір розрахований до літа наступного року і буде продовжений ще на рік на повноцінній основі, якщо Ювентус відмовиться від власної опції продовження контракту Кости.

Нинішній сезон Дуглас на правах оренди проводив в Баварії, забивши один гол і віддавши три результативні передачі в 20 матчах у всіх турнірах.

Коста розпочинав професійну кар'єру в Греміо, за першу команду якого провів 30 матчів до переходу в донецький Шахтар.

У складі Гірників Дуглас п'ять разів ставав чемпіоном України і тричі вигравав Кубок України, після чого за 30 мільйонів євро перейшов до Баварії.

Новий сезон чемпіонату Бразилії стартує 30 травня. Греміо в першому турі зіграє проти Інтернасьйонала іншого ексгірника - Тайсона.