 Мелікян: Я побив російського форварда в аеропорту? Ми професіонали | Футбол | Champion.com.ua
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Мелікян: Я побив російського форварда в аеропорту? Ми професіонали

Сьогодні 12:24 248 0
Фахівець прокоментував неприємний інцидент
Мелікян: Я побив російського форварда в аеропорту? Ми професіонали
#Мелікян

Джерело - Sport24.ru.

Колишній наставник Львова і Сталі Єгіше Мелікян, який зараз очолює Пюнік, не бив російського форварда команди Антона Кобялка.

Про це заявив сам фахівець.

"У кожному колективі бувають розбіжності. Це абсолютно нормально. ЗМІ подали цю інформацію так, ніби це голлівудський фільм. Ніякої бійки не було насправді. Футбол влаштований так, що іноді буває дисонанс між тренером і гравцем. Можливо, іноді потрібно підвищити інтонацію, але ми не переходили на особистості. Ми - професіонали своєї справи.

Різні джерела почали писати, що я знаходився в аеропорту, але це не так. Я перебував на базі клубу, де йому і сказав, що він мене не влаштовує як футболіст. У мене було більше очікувань від його гри на полі. На кромці поля емоції завжди зашкалюють, але це футбол. Мати футболіста я теж не ображав. Єдине, що я йому сказав - якщо він не зміг себе показати в цьому клубі, це не означає, що він поганий футболіст. Можливо, у нього вийде краще грати в іншому колективі.

Я обов'язково потисну йому руку, якщо знову побачу його. Він викладався на полі, не зраджував команду. Мене не влаштовували його дії на полі, в цьому немає нічого поганого, але з усього цього зробили якесь кіно", - сказав Мелікян.

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