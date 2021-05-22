Суркіс: Добре, що УПЛ повертається до 16 команд

Президент київського Динамо Ігор Суркіс з нетерпінням очікує на матч з харківським Металом.

Про це заявив сам менеджер.

"Яким бачу новий чемпіонат УПЛ? Пройде Євро, буде 16 команд... Україна - футбольна країна, і слава Богу, що ми прийшли до того формату, який був раніше. Боротьба буде йти в верхній частині турнірної таблиці, у нижній, два клуби вилітають, два клуби виходять до Прем'єр-ліги. Метал там рветься, ми всі трусимось уже - і я, і Рінат Леонідович (посміхається). Я знаю, що Олександр Владиленович дуже любить футбол, і він вкладав усього себе у футбол. Коли він продавав клуб, мені здавалося, що йому набридло і він себе вичерпав. Але, як виявляється, його примусово змусили продати - це інша справа. Тепер він повертається в футбол, і ми чекаємо зустрічей з ним на футбольному полі", - зазначив Суркіс.