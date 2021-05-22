Суркіс: Чим швидше Ярославський повернеться, тим український футбол стане цікавіший

Київське Динамо давало стадіон донецькому Олімпіку на матчі УПЛ, не рахуючи витрати.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Зараз у футбол повертається Олександр Владіленович Ярославський. І ми його не боїмося, а чекаємо. І чим швидше він повернеться, тим український футбол стане цікавіший. Амбіційний президент і в Зорі. Як то кажуть, людина без батьківщини. Адже важко грати не у своєму місті. У нього немає таких можливостей, але він вкладає гроші у футбол. Він мені нещодавно дзвонив і хотів обговорити, кого можна взяти в оренду або викупити. Ця людина хворіє футболом. Більше того, не знаю, знайшов би я мужність, щоб на першій хвилині після фінального свистка у фіналі Кубка України зателефонувати Євгену Геллеру. Перший дзвінок був від нього, з визнанням того, що Динамо було сильніше й привітанням із перемогою. Це свідчить про його чоловічу силу волі, порядність щодо того, що роблю я, а я поважаю те, що робить він.

Те ж стосується й президента Олімпіка. Його команда грала на нашому стадіоні, я часто приходив на матчі й бачив його всі 4 роки. Ми віддали стадіон, не рахуючи витрати. Він платить чисто символічно, але ми не могли не піти йому назустріч, щоб зберегти таку команду, як Олімпік. Так, Владислав Гельзін допустив речі, які не мають бути присутніми у прямому ефірі. Колись я теж був дискваліфікований за те, що зайшов до суддів і щось сказав, хоч і не в такій формі. Був оштрафований та заплатив цей штраф. Правила мають бути одні для всіх. Але Гельзін усвідомив це й вибачився перед журналістами та футбольною громадськістю. Не можна сьогодні відлучати людину від футболу. А якщо це закінчиться тим, що ми втратимо й Олімпік? Кому від цього стане легше? Дайте умовну дискваліфікацію, а якщо це повториться - то дискваліфікуйте на 5, на 10 років. Він же міг сказати те ж саме, але нікого не ображаючи. Що його команду вбили, що суддівство було неправильним, що Комітет арбітрів повинен переглянути ці моменти. Гельзін визнав, що був неправий. Вважаю, що викидати людини з футболу - неправильно.", - зазначив Суркіс.