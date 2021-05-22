Суркіс: Якщо немає Шахтаря, то немає й Динамо

Рінат Ахметов любить Шахтар більше, ніж гроші, та кожен матч пропускає через своє серце.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Честь і хвала Рінату Леонідовичу Ахметову за те, що він зберіг футбольний клуб Шахтар. У нього, як ні в кого, була можливість закрити цей проект, наголошую - дорогий проект. У це неможливо повірити, але він міг це зробити. Запевняю вас, що Ахметов любить Шахтар більше, ніж гроші. Кожен матч він пропускає через своє серце. На мій день народження він сказав, що ми споріднені душі. Його тост лунав так: вважаю, що срібні медалі підходять для Ігоря Михайловича, а я краще виглядаю із золотими.

У нас триває протистояння. Ми в нормальних людських стосунках, але на футбольному полі ми не поступаємося. Не ми з ним б'ємося на поле, а грають наші футболісти, наші філософії. Я обрав такий шлях, він - інший. Якщо немає Шахтаря, то немає й Динамо. І навпаки", - зазначив Суркіс.