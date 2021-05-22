 Суркіс: Якщо немає Шахтаря, то немає й Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Ребров близький до підписання контракту з клубом з ОАЕ
Вчора 10:54 1888
Стало відомо коли Шахтар оголосить про підписання Де Дзербі
Сьогодні 10:24 199
Суркіс: Луческу вдалося зробити те, що свого часу вдавалося тільки Лобановському
Сьогодні 09:39 325
Редкач - Берінчику: Знову випив і не закусив
Сьогодні 08:54 1044 1
Збірна України зазнала ще однієї втрати перед Євро-2020
Сьогодні 08:08 1028
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 07:08 4761
Геращенко перемогла Магучіх на турнірі у Німеччині
Вчора 22:11 624
В УАФ анонсували нову форму збірної України
Вчора 21:26 1299
Говоров здобув срібло чемпіонату Європи
Вчора 20:25 425
Метал підсилився ексгравцем збірної України
Вчора 18:45 1616
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5 2200 На сайт

 

Блоги
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа
Фото дня. Вацко спіймав 21-кілограмового коропа Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:19 270 1
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 11 років тому Інтер виграв Лігу Чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:04 1461
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 15:07 3714
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
20.05.2021 18:40 560
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч Valeriy Ruchka
20.05.2021 12:41 4094
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
20.05.2021 12:39 11744
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА Valeriy Ruchka
20.05.2021 11:39 428
Вирішальний триочковий Леброна через Каррі, що подарував Лейкерс путівку в плей-оф
Вирішальний триочковий Леброна через Каррі, що подарував Лейкерс путівку в плей-оф Valeriy Ruchka
20.05.2021 10:04 607
Маліновський забиває у фіналі Кубка Італії
Маліновський забиває у фіналі Кубка Італії Valeriy Ruchka
19.05.2021 22:52 3603
Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США
Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США Valeriy Ruchka
19.05.2021 21:43 19477
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:11 1321
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів Андрій Твердохліб
18.05.2021 21:01 3406
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань Андрій Твердохліб
18.05.2021 20:01 19103
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм Андрій Твердохліб
18.05.2021 19:06 596
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х Андрій Твердохліб
18.05.2021 18:49 1333
Прямі трансляції
Навколо спорту

Суркіс: Якщо немає Шахтаря, то немає й Динамо

Сьогодні 11:24 105 0
Президент киян - про протистоянні з гірниками
Суркіс: Якщо немає Шахтаря, то немає й Динамо
#Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Рінат Ахметов любить Шахтар більше, ніж гроші, та кожен матч пропускає через своє серце.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Честь і хвала Рінату Леонідовичу Ахметову за те, що він зберіг футбольний клуб Шахтар. У нього, як ні в кого, була можливість закрити цей проект, наголошую - дорогий проект. У це неможливо повірити, але він міг це зробити. Запевняю вас, що Ахметов любить Шахтар більше, ніж гроші. Кожен матч він пропускає через своє серце. На мій день народження він сказав, що ми споріднені душі. Його тост лунав так: вважаю, що срібні медалі підходять для Ігоря Михайловича, а я краще виглядаю із золотими.

У нас триває протистояння. Ми в нормальних людських стосунках, але на футбольному полі ми не поступаємося. Не ми з ним б'ємося на поле, а грають наші футболісти, наші філософії. Я обрав такий шлях, він - інший. Якщо немає Шахтаря, то немає й Динамо. І навпаки", - зазначив Суркіс.

Раніше, Динамо першим зі спортивних клубів розпочне продавати NFT-квитки.

Коментарі ()