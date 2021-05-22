 Суркіс: Купувати нових гравців Луческу не хотів принципово | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс: Купувати нових гравців Луческу не хотів принципово

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Президент киян - про підсилення команди у минулому сезоні
Суркіс: Купувати нових гравців Луческу не хотів принципово
#Динамо, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

У київському Динамо всі гравці об'єднані однією метою та вдячні Мірчі Луческу.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Купувати нових гравців Луческу не хотів принципово. Багато хто мене звинувачує, що ми потрапили в Лігу чемпіонів, заробили грошей - і потрібно їх витрачати на покупки. Але у мене є головний тренер, який виграв все. Ми сідаємо і я кажу: "Давайте посилимо позиції, які ви вважаєте за потрібне". А він ще минулого року, коли починав тренувати, сказав, що якщо не довіриться цим хлопцям, у яких горять очі, то перестане себе поважати. Сьогодні ви мені купите досвідченого гравця - і у нього, можливо, буде результат, але не буде перспектив рости далі. Давайте я підготую талановитих хлопців, які є в клубі. Мені розповідав Шовковський, що був на матчі, в якому грав Забарний, коли тому було років 16. Саша відразу звернув на нього увагу - було видно, що це футболіст, який гратиме на високому рівні. Ми його виростили. Де я куплю такого футболіста?

Ті ж Попов, Сирота, Миколенко, Шепелєв, Тимчик, Лєднєв, Шапаренко, Бєсєдін. Всі хлопці об'єднані однією метою та вдячні Мірчі Луческу. Можу сказати, що такого моменту, коли Жерсон Родрігес в емоціях бив по лавці запасних, вже не може бути апріорі. Тепер Родрігес виходить зарядженим на матч в Олександрії і на останніх хвилинах забиває вирішальний м'яч. Перемоги в Олександрії і Дніпрі були чемпіонськими. Адже якби ми підійшли з меншою кількістю очок до матчу з Шахтарем, це було б інше протистояння. "Шахтар" вже сам не вірив у те, що навіть перемігши, зможе наздогнати "Динамо". Різниця була в 7 очок. І це було вже протистояння тренерських думок і ідей, в якому переміг наш тренер.

Не можна недооцінювати можливості донецького Шахтаря. Ми завжди повинні бути в чомусь кращими, ніж вони. Краще бути готові фізично, вивчені тактично. У гірників дуже хороші футболісти, придбані за великі гроші. Ми ж намагаємося виховувати своїх гравців. Хоча у Шахтаря теж є талановита молодь. Але я б сказав, що ми своїй більше довіряємо.", - зазначив Суркіс.

Раніше, Динамо першим зі спортивних клубів розпочне продавати NFT-квитки.

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