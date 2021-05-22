Суркіс: Луческу вдалося зробити те, що свого часу вдавалося тільки Лобановському

У київському Динамо Мірча Луческу придумав таку формулу, що якщо є преміальні, то заохочення йдуть всім.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Мірча Луческу у Динамо взяв на себе багато функцій? Луческу вдалося зробити те, що свого часу вдавалося тільки великому Валерію Васильовичу Лобановському. Йому вдалося об'єднати навколо себе всіх: кухарів, тих, хто прибирає в кімнатах, пере білизну, масажистів. Всіх, хто працює на базі - а це близько двохсот чоловік обслуговуючого персоналу. Ви запитаєте - яким чином? Дуже просто. Перед командою було поставлено завдання та цілі. І Мірча вважає, що якщо з цієї ланки випаде хоч одна людина - відпрацює кухар або ліжко футболіста приберуть з поганим настроєм, то це позначиться на кінцевому результаті. Тому він придумав таку формулу, що якщо є преміальні, то заохочення йдуть всім. Навіть співробітникам бази.

Луческу об'єднав навколо себе людей. І вони вболівають сьогодні за результат. Так, в якійсь мірі тому, що для них буде матеріальний стимул. Але в наш непростий час, погодьтеся, це важливо. Я кілька разів був на базі, коли обідала команда. І Луческу 10 раз подякує офіціантові, подякує дівчині, яка змінить йому тарілку. Це викликає величезну повагу. Це не так, що ти сидиш як пан, тобі поклали салат, а ти робиш вигляд, що так має бути. Це виховання та життєва мудрість. Такі речі не купиш за жодні гроші. Тому я думаю, що сьогодні Луческу - господар бази. Він веде себе там так, як вважає за потрібне.

Минулого року, поки не почалася пандемія, я не пропускав жодного тренування. Ми з братом приїжджали на базу й отримували величезне задоволення. Не було так, що ось Луческу прийшов, згуртував колектив і все стало на свої місця. Це важка праця. Ми зараз не торкаємося тренувального процесу, а говоримо про те, як згуртувати колектив. Пам'ятаю, коли ми вперше вночі приїхали на базу після 8-9-ти годин переговорів із Луческу, він сказав: "А навіщо це все побудовано?".

Ми не зрозуміли його питання. Ми повезли Луческу в манеж, він його подивився, звернув увагу на стару базу, на поля. Навіть вночі він намагався випробувати поле. Ми витратили півтори години часу, щоб показати Мірчі базу. І в процесі нашої останньої розмови перед від'їздом він вже не задавав мені це питання. Своєчасна реабілітація футболістів - один із основних моментів їх успішного виступу на футбольному полі. Ви ж розумієте, що футбол - це енерговитратний вид спорту, і у когось можуть бути травми", - зазначив Суркіс.