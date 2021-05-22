Фрайбург розірвав контракт з гравцем через службу в армії

Чонг покине команду після останньої гри сезону

Джерело - Чемпіон.

Клуб Бундесліги Фрайбург був змушений припинити співпрацю із 26-річним легіонером із Південної Кореї Ву-Йонг Чонгом.

Про це повідомляє Kicker.

Гравець покине команду після останньої гри сезону.

Річ у тому, що вінгер правого флангу має піти на обов’язкову військову службу в Південній Кореї.

Ву-Йонг Чонг виступав у Фрайбурзі з 2019 року (до того був у Баварії). Цього сезону провів 27 матчів, забив 3 голи.

У Південній Кореї всі громадяни чоловічої статі зобов'язані пройти військову службу на термін не менш як рік у віці від 18 до 28 років.

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