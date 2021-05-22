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Навколо спорту

Збірна України зазнала ще однієї втрати перед Євро-2020

Сьогодні 08:08 529 0
Корнієнко потрапив в лазарет з ангіною
Збірна України зазнала ще однієї втрати перед Євро-2020
#Корнієнко

Джерело - УАФ.

Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко у таборі збірної України захворів на ангіну і відправлений на лікування.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Віктор провів кілька днів під пильним оком головного лікаря збірної України Артура Глущенка.

Температура у гравця стабілізувалася, проте йому слід повернутися до нормальних фізичним кондиціям, після чого буде прийнято рішення про його участь у другому підготовчому зборі національної команди.

Раніше розташування збірної України покинув півзахисник Динамо Віталій Буяльський - у хавбека тріщина плеснової кістки стопи.

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