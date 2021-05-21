Маліновський названий найціннішим гравцем місяця в Серії А

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський був відзначений нагородою Найцінніший гравець травня в Серії A.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Вручення нагороди відбудеться в неділю, 23 травня, перед матчем Аталанта - Мілан.
У квітні це звання відійшло одноклубнику Руслана Луїсу Муріелю.
Powerful goals, outstanding assists and amazing skills: Ruslan Malinovskyi, the MVP of May 🌟🔝— Lega Serie A (@SerieA_EN) May 21, 2021
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У травні Малиновський зіграв чотири матчі в чемпіонаті, забив 2 голи і віддав 3 асисти. Також на його рахунку забитий м'яч в недавньому фіналі Кубка Італії.
Нагадаємо, у фіналі Кубку Італії туринський Ювентус обіграв Аталанту з рахунком 2:1.