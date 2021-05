Маліновський названий найціннішим гравцем місяця в Серії А

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський був відзначений нагородою Найцінніший гравець травня в Серії A.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Вручення нагороди відбудеться в неділю, 23 травня, перед матчем Аталанта - Мілан.

У квітні це звання відійшло одноклубнику Руслана Луїсу Муріелю.

Powerful goals, outstanding assists and amazing skills: Ruslan Malinovskyi, the MVP of May 🌟🔝

