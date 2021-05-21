Гранада зацікавилася голкіпером збірної України

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Реала Андрій Лунін потрапив до сфери інтересів Гранади.
Про це повідомляє AS.
Основний воротар іспанського клубу Руй Сілва покине клуб вкінці сезону.
Раніше, Лунін може перейти у Мілан.
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Реала Андрій Лунін потрапив до сфери інтересів Гранади.
Про це повідомляє AS.
Основний воротар іспанського клубу Руй Сілва покине клуб вкінці сезону.
Раніше, Лунін може перейти у Мілан.