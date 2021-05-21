Гранада зацікавилася голкіпером збірної України

Лунін може змінити клуб в Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін потрапив до сфери інтересів Гранади.

Про це повідомляє AS.

Основний воротар іспанського клубу Руй Сілва покине клуб вкінці сезону.

Раніше, Лунін може перейти у Мілан.