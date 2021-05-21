Португалія оголосила склад збірної на Євро-2020

Сантуш викликав одразу 8 нападників

Джерело - Чемпіон.

До заявки збірної Португалії на Євро-2020 потрапили 26 футболістів.

Про це повідомляє футбольна асоціація Португалії.

Наставник Фернанду Сантуш викликав одразу 8 нападників.

Португалія буде в групі F разом з Угорщиною, Німеччиною та Францією.

Склад Португалії на Євро-2020

Воротарі: Антоні Лопеш (Олімпік Ліон, Франція), Руй Патрісіу (Вулвергемптон Вандерерз, Англія), Руй Сілва (Гранада, Іспанія);

Захисники: Жоау Канселу (Манчестер Сіті, Англія), Нельсон Семеду (Вулвергемптон Вандерерз, Англія), Хосе Фонте (Лілль, Франція), Пепе (Порту, Португалія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Англія), Нуну Мендеш (Спортинг), Рафаель Геррейру (Борусія Дортмунд, Німеччина)

Півзахисники: Даніло Перейра (ПСЖ, Франція), Жоау Палхінья (Спортинг), Рубен Невеш (Вулвергемптон Вандерерз, Англія), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Моутінью (Вулвергемптон Вандерерз, Англія), Ренату Санчеш (Лілль, Франція), Сержіу Олівейра (Порту), Вільям Карвалью (Реал Бетіс, Іспанія)

Нападники: Педру Гонсалвеш (Спортинг), Андре Сільва (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Англія), Кріштіану Роналду (Ювентус, Італія), Діогу Джота (Ліверпуль, Англія), Гонсало Гедес (Валенсія, Іспанія), Жоау Феліш (Атлетико Мадрид, Іспанія), Рафа Сільва (Бенфіка).