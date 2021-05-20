Андерлехт Михайліченка вирвав нічию у Брюгге Соболя у чемпіонаті Бельгії

Джерело - Чемпіон.
Андерлехт у рамках п'ятого туру плей-оф чемпіонату Бельгії вдома зіграв внічию з Брюгге.
Матч завершився з рахунком 3:3.
Український захисник Брюгге Едуард Соболь відіграв повний матч, а оборонець Андерлехта Богдан Михайліченко був замінений на 85-й хвилині гри.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле
Плей-оф, 5 тур
20 травня
Андерлехт – Брюгге 3:3 (1:1)
Голи: 0:1 – 13 Ванакен, 1:1 – 45+2 Нмеча, 1:2 – 54 Ванакен, 1:3 – 57 Ланг, 2:3 - 65 Нмеча, 3:3 - 90+4 Ларсен
Нагадаємо, Гент з голом Яремчука обіграв Стандарт у чемпіонаті Бельгії.