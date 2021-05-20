 Збірна України продаватиме квитки на матч з Кіпром з особливими умовами | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України продаватиме квитки на матч з Кіпром з особливими умовами

Сьогодні 23:13 147 0
Розпочався продаж квитків на спаринг із Кіпром
Збірна України продаватиме квитки на матч з Кіпром з особливими умовами
#УАФ, #Кіпр, #Україна

Джерело - uaf.ua.

У Харкові відбудеться контрольний матч між національними збірними командами України та Кіпру.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Українська асоціація футболу оголосила про початок продажу квитків. Він відбувається виключно online на сайті ticketsbox.com. Вартість квитків від 50 до 350 грн (50, 70, 80, 100, 125, 150, 180, 220, 350). Одна особа може придбати не більше чотирьох квитків.

Щоб купити перепустку на гру, необхідно надати згоду про ознайомлення з правилами придбання та використання квитків, а також ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Також, уболівальники мають дотримуватись протоколів та санітарних норм, пов'язаних з COVID-19.

Раніше, УАФ розпочала продаж квитків на матч Україна - Бахрейн.

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