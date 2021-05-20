Книга Шевченка. Мальдіні: Шева скаржився на тренуваннях

У квітні 2021-го вийшла автобіографія Андрія Шевченка "Тиха сила. Моє життя. Мій футбол".

Вона написана спільно з журналістом Sky Sport Алессандро Альчато, який працював над книгами Карло Анчелотті, Андреа Пірлоі Фабіо Каннаваро.

За словами Паоло Мальдіні, в Мілані Шевченку спочатку було непросто:

"Він занурився в абсолютно нову для себе культуру. Наприклад, закінчував обідати, вставав і йшов. Ми пояснили йому, що в італійських командах все не так - потрібно чекати, поки всі поїдять. Він звик бути незалежним.

Шева скаржився на тренуваннях. У нас вони тривали годину двадцять, він звик до тригодинних занять. А ми скаржилися, що за ці вісімдесят хвилин він не викладався на сто відсотків. Занадто звик, що сили потрібно розподіляти рівномірно на довгий термін, що потрібно виживати на тренуваннях. Він швидко зрозумів, що не так. Став своїм, його менталітет змінився. Решта - історія. Повна перемог і слави".