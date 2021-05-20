Ювентус хоче замінити Роналду нападником Барселони

Джерело - football24.ua.
Керівництво Ювентусу націлилось на нападника Барселони Антуана Грізманна.
Про це повідомляє Sport.es.
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На такий зухвалий трансфер форварда Барселони Юве готовий погодитись, якщо зірка туринців Кріштіану Ронаду влітку покине клуб. Враховуючи складну фінансову ситуацію, 30-річний француз може перебратись у Серію А на правах оренди.
Чинний контракт Кріштіану з Ювентусом діє до літа 2022 року. У нинішньому сезоні Ла Ліги Грізманн провів 35 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 7-ма асистами.