Джерело - sport.ua.
Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро перейде у Барселону в кінці нинішнього сезону на правах вільного агента.
Про це повідомляє El Mundo Deportivo.
Вже заплановано проходження гравцем медогляду для переходу у Барселону. Воно відбудеться після фіналу Ліги чемпіонів, в якому Манчестер Сіті зіграє з Челсі. Поєдинок відбудеться 29 травня.
Очікується, що Агуеро підпише контракт з Барселоною на два роки. Форвард хоче вирішити всі питання по своєму переходу до старту Копа Америки. Офіційна презентація Агуеро в якості гравця Барселони відбудеться вже після турніру.
32-річний форвард в поточному сезоні Агуеро провів 11 матчів і забив 2 голи в АПЛ.