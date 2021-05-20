Агуеро перейде у Барселону

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро перейде у Барселону в кінці нинішнього сезону на правах вільного агента.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Вже заплановано проходження гравцем медогляду для переходу у Барселону. Воно відбудеться після фіналу Ліги чемпіонів, в якому Манчестер Сіті зіграє з Челсі. Поєдинок відбудеться 29 травня.

Очікується, що Агуеро підпише контракт з Барселоною на два роки. Форвард хоче вирішити всі питання по своєму переходу до старту Копа Америки. Офіційна презентація Агуеро в якості гравця Барселони відбудеться вже після турніру.

32-річний форвард в поточному сезоні Агуеро провів 11 матчів і забив 2 голи в АПЛ.