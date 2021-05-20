Книга Шевченка: Як легендарний футболіст завершував кар'єру

У квітні 2021-го вийшла автобіографія Андрія Шевченка "Тиха сила. Моє життя. Мій футбол".

Вона написана спільно з журналістом Sky Sport Алессандро Альчато, який працював над книгами Карло Анчелотті, Андреа Пірлоі Фабіо Каннаваро.

Про завершення кар'єри:

"Після Євро-2012 я гуляв по пляжу з дружиною. Антигуа, море навколо, я був розслаблений, відчував гармонію. Ми зупинилися, я взяв її за руку:

"Крістен, прийшов час мені закінчити грати. Потрібно йти вперед. Але до чого мені прагнути, якщо у мене вже все є? Я б поставив крапку тут, це ідеальний момент".

Я закрив очі. Поцілував її. Ми посміхалися ".