Книга Шевченка: Як легендарний футболіст завершував кар'єру

Джерело - Чемпiон.
У квітні 2021-го вийшла автобіографія Андрія Шевченка "Тиха сила. Моє життя. Мій футбол".
Вона написана спільно з журналістом Sky Sport Алессандро Альчато, який працював над книгами Карло Анчелотті, Андреа Пірлоі Фабіо Каннаваро.
Про завершення кар'єри:
"Після Євро-2012 я гуляв по пляжу з дружиною. Антигуа, море навколо, я був розслаблений, відчував гармонію. Ми зупинилися, я взяв її за руку:
"Крістен, прийшов час мені закінчити грати. Потрібно йти вперед. Але до чого мені прагнути, якщо у мене вже все є? Я б поставив крапку тут, це ідеальний момент".
Я закрив очі. Поцілував її. Ми посміхалися ".