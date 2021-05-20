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Визначились міста, в яких збірна України зіграє проти Північної Ірландії та Кіпру

Сьогодні 18:46 222 0
Збірна України зіграє у Харкові та Дніпрі
Визначились міста, в яких збірна України зіграє проти Північної Ірландії та Кіпру
#Україна, #УАФ

Джерело - uaf.ua.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив місце проведення товариських матчів національної збірної України з командами Північної Ірландії та Кіпру.

Про це повідомляє УАФ.

Гра Україна — Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі на стадіоні Дніпро-Арена (початок — о 21.00). Матч Україна — Кіпр відбудеться 7 червня в Харкові на ОСК Металіст (19.00).

Нагадаємо, що товариський поєдинок між збірними України та Бахрейну відбудеться 23 травня в Харкові. Початок - о 21.00.

Раніше, УАФ розпочала продаж квитків на матч Україна - Бахрейн.

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