Пірло може залишитися головним тренером Ювентуса

Ювентус незабаром визначить долю Пірло

Перемога Ювентуса у фіналі Кубка Італії над Аталантою можливо збереже головному тренеру туринського клубу Андре Пірло його посаду.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

У Пірло з'явилися шанси зберегти свою посаду, але тільки в тому випадку, якщо він зуміє вивести Ювентус в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Наступного понеділка, 24 травня, керівництво Ювентуса проведе нараду, на якій буде вирішуватися доля тренера.

Ще один фактор, який підвищує шанси Пірло залишитися - це проблеми із запрошенням Массімільяно Аллегрі і Зінедіна Зідана, яких в клубі бачили кандидатами на заміну Пірло. Зідан після відходу з Реала хоче очолити збірну Франції, а Аллегрі якраз повинен замінити Зідана в мадридському клубі.

Нагадаємо, у фіналі Кубку Італії туринський Ювентус обіграв Аталанту з рахунком 2:1.