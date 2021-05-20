Сімом особам пред'явлені обвинувачення в смерті Марадони

Підозрюваним заборонили залишати територію Аргентини

Сімом особам пред'явлені обвинувачення в смерті Дієго Марадони і їм загрожує від 8 до 25 років ув'язнення.

Про це повідомляє Marca.

На цей час підозрюваним заборонили залишати територію Аргентини.

У звіті прокуратури наголошується, що дії медичної бригади, яка займалася здоров'ям Марадони, були неадекватними, недосконалими і божевільними і залишили стан здоров'я пацієнта на волю долі.

Відзначимо, що легенда світового футболу помер у віці 60 років в листопаді минулого року. Причиною смерті стала зупинка серця.