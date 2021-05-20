Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш визнаний найкращим гравцем року в Англії за версією Асоціації футбольних журналістів (FWA).
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Останній раз гравець оборони отримував цей приз в 1989 році, коли кращим був визнаний Стів Нікол з Ліверпуля.
У голосуванні Рубен Діаш випередив форварда Тоттенгема Гаррі Кейна і півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне.
24-річний португалець перейшов у Ман Сіті з Бенфіки у вересні минулого року. В АПЛ захисник провів 31 матч і забив 1 гол.
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Раніше, Кейн хоче перейти в один з клубів Манчестера.