В АПЛ захисник провів 31 матч і забив 1 гол

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш визнаний найкращим гравцем року в Англії за версією Асоціації футбольних журналістів (FWA).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останній раз гравець оборони отримував цей приз в 1989 році, коли кращим був визнаний Стів Нікол з Ліверпуля.

У голосуванні Рубен Діаш випередив форварда Тоттенгема Гаррі Кейна і півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне.

24-річний португалець перейшов у Ман Сіті з Бенфіки у вересні минулого року. В АПЛ захисник провів 31 матч і забив 1 гол.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Manchester City (@mancity)

Раніше, Кейн хоче перейти в один з клубів Манчестера.