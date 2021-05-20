Збірна Бахрейну визначилася зі складом на товариський матч з Україною

20 травня національна команда вирушила до Харкова

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 травня, збірна Бахрейну вирушила в Україну на товариський поєдинок проти підопічних Андрія Шевченка.

Про це повідомляє офіційний сайт футбольної асоціації країни.

Португальський наставник бахрейнців Еліу Соуза запросив для участі в матчі 23-х гравців.

Склад збірної Бахрейну

Воротарі: Ібрагім Лутфалла (Аль-Халідія), Саєд Шуббар Алаві (Аль-Ріффа), Мохамед Ахмед Мархун (Малкія).

Захисники: Саєд Махді Бакер, Хамад Шамсан, Алі Мадан, Саєд Редха Ісса (усі - Аль-Ріффа), Саєд Касем Алаві (Аль-Халідія), Ахмед Абдулла (Аль-Наджма), Ахмед Набіль (Манама), Абдулла Аль-Хаза (Іст-Ріффа).

Півзахисники: Алі Харам, Джассім Аль-Шейх, Мохамед Джассім Мархун, Каміль Аль-Асвад, Хаза Алі (усі - Аль-Ріффа), Джассім Халіф (Аль-Будайя), Махді Аль-Хумайдан (Аль-Ахлі), Саєд Дхія Саєд (Аль-Наср, Кувейт).

Нападники: Саєд Хашим Ісса (Аль-Ріффа), Мохамед Аль-Румаїхі (Іст-Ріффа), Махді Абд Аль-Джаббар (Манама), Аббас Аль-Асфур (Аль-Шабаб).

Збірна Бахрейну планує провести перед матчем із синьо-жовтими три тренування на ОСК Металіст.

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Нагадаємо, що товариський поєдинок між збірними України та Бахрейну відбудеться 23 травня в Харкові. Початок - о 21.00.

Раніше, УАФ розпочала продаж квитків на матч Україна - Бахрейн.