 Книга Шевченка: Лобановського називали Полковником. А я був його вірним солдатом на полі | Футбол | Champion.com.ua
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Книга Шевченка: Лобановського називали Полковником. А я був його вірним солдатом на полі

Сьогодні 13:09 115 0
Книга Шевченка: Лобановського називали Полковником. А я був його вірним солдатом на полі

Джерело - Чемпiон.

У квітні 2021-го вийшла автобіографія Андрія Шевченка "Тиха сила. Моє життя. Мій футбол".

Вона написана спільно з журналістом Sky Sport Алессандро Альчато, який працював над книгами Карло Анчелотті, Андреа Пірлоі Фабіо Каннаваро.

Про Лобановського:

"Його називали Полковником. А я був його вірним солдатом на полі. Він вразив мене, зачарував. Я слухав його накази, виконував, трудився, ріс, ставав краще. Без нього не було б мене. Я боровся за нього, працював до останньої краплі поту, пробирався по бруду, адже не існує простого шляху до слави. Його тренування були перевіркою на міцність, до знемоги. Коли кожен мускул тіла просив про помилування, коли ти хотів померти, але відроджувався. Він дарував тобі спортивну вічність"

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