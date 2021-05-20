Хедіра завершить кар'єру після закінчення сезону

Футболіст хоче повісити бутси на цвях

34-річний німецький півзахисник Герти Самі Хедіра хоче закінчити кар'єру гравця після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Протягом кар'єри Хедіра також виступав за Штутгарт, мадридський Реал і Ювентус.

В активі Самі 77 матчів у складі збірної Німеччини, де він забив 7 м'ячів.

У поточному сезоні Хедіра провів за Герту 8 матчів у всіх турнірах, де віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче перехопити Фліка у збірної Німеччини.