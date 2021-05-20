Джерело - Чемпіон.
Збірна Фінляндії визначилася із заявкою на Євро-2020, в яку увійшли 26 футболістів.
Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Фінляндії.
Фіни в груповому турнірі зіграють з Росією, Данією та Бельгією.
Заявка збірної Фінляндії на Євро-2020:
Воротарі: Лукаш Градецьки (Байєр), Єссе Йоронен (Брешіа), Ансі Яккола (Брістоль).
Захисники: Юхані Ояла (Вейл), Лео Вяйсянен (Ельфсборг), Саулі Вяйсянен (К'єво), Паулус Араюурі (Пафос), Даніел О'Шонессі (ХІК), Роберт Іванов (Варта), Альбін Гранлунд (Сталь), Йере Уронен (Генк), Ніколас Хямяляйнен (Куїнз Парк Рейнджерс).
Півзахисники: Микола Алхо (МТК), Пюрю Сойрі, Йони Кауко (обидва - Есб'єрг), Глен Камара (Рейнждерс), Онні Валакарі (Пафос), Расмус Шюллер (Юргорден), Томас Лам (Зволле), Тім Спарв (Лариса), Фредрік Йенсен (Аугсбург).
Нападники: Йоел Пог'янпало (Уніон), Лассі Лаппалайнен (Монреаль), Ясин-Амін Ассехнун (Лахті), Маркус Форсс (Брентфорд), Теему Пуккі (Норвіч).
Головний тренер: Маркку Канерва.
𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 (24.-31.5.) | Huuhkajien leiriryhmä ja joukkue Ruotsia vastaan! | Katso päävalmentajan mietteet ➡ https://t.co/MpTsG7eHno— Huuhkajat (@Huuhkajat) May 19, 2021
Mitä mieltä olet valinnoista? 🦉💬
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Раніше, збірна Німеччини оголосила склад на Євро-2020.