Наставник Олександрії: Футбольний клуб є, а команди немає

Новий головний тренер Олександрії Юрій Гура відреагував на своє призначення на посаду.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Дуже багато емоцій, не дивлячись на те, що я вже давно тут працюю. Я все життя чекав на це призначення. П'яте місце — це амбіції президента, але ви ж розумієте, що ми будуємо нову команду. Будемо старатися йти до цих цілей. Нам потрібно показувати красивий футбол. Поки хочеться йти до тих цілей, які нам озвучили. Ми поки працюємо над підсиленням.

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Щодо тренерського штабу ми ще не вирішили. Я думаю, протягом тижня все проясниться. Ми будемо шукати перспективних футболістів, які будуть робити результат. У нас у багатьох гравців закінчилися контракти. Футбольний клуб є, а команди немає. Зараз будемо формувати нову команду", — розповів Гура.