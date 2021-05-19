Бензема: Пишаюся поверненням до збірної Франції

Футболіст прокоментував своє повернення до збірної

Джерело - Чемпіон.

Нападник Реала Карім Бензема дуже щасливий, що його включено до заявки збірної Франції на Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Дуже пишаюся поверненням до збірної Франції та наданою мені довірою. Дякую своїй родині, своїм друзям, моєму клубу, а також всім, хто завжди підтримував мене і давав мені сили кожен день", - зазначив Бензема.

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

Бензема не викликався в збірну Франції з 2015 року. Ігнорування форварда було пов'язано з тим, що він шантажував партнера по команді Матьє Вальбуена.

На рахунку Бензема 27 голів в 81 матчі за збірну Франції.