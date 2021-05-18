Роналду: По-справжньому сильні ті, хто стає кращий з кожним роком

Раніше Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд

Дійсно сильні футболісти - це ті, хто сезон за сезоном демонструють високий рівень гри.

Таку думку висловив нападник Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Складно обрати одного гравця і сказати, що саме він стане найкращим. Однак, як я вважаю, буде цікаво стежити за грою футболістів нового покоління. Таких, як Ерлінг Голанд та Кіліан Мбаппе, які прагнуть до вершини", - заявив португалець.

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"Деякі гравці можуть провести один-два відмінних сезони. По-справжньому сильні футболісти - це ті, кому вдається робити це сезон за сезоном. Це вимагає великої праці і самовіддачі", - сказав Роналду

Раніше Роналду отримав найгіршу оцінку за матч з Міланом.