Реал не продовжить контракт з Рамосом, якщо Варан залишиться в клубі

Мадридський клуб може дозволити собі лише одного центрального захисника

Джерело - AS.

Цього літа Реал буде приймати рішення щодо майбутнього відразу двох центральних захисників - Рафаеля Варана і Серхіо Рамоса.

Про це повідомляє AS.

Французький центрбек хоче істотне підвищення заробітної плати. Реал готовий розглянути варіант з продажем француза.

Мадрид погодився б відпустити 28-річного захисника за суму, близьку до 70 млн євро.

Якщо клубу не вдасться продати француза цього літа, то новий контракт з Серхіо Рамосом навряд чи буде підписано. Якщо ж Реал знайде покупця для Варана, то з Рамосом укладуть нову угоду.